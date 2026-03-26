ASOS Aktie
|2,69EUR
|-0,13EUR
|-4,62%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Der Online-Modehändler mache weiterhin Fortschritte auf dem Weg zur dritten Phase seiner Sanierungsmaßnahmen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Umsatzentwicklung liege, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,36 £
|
Abst. Kursziel*:
58,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,60%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
