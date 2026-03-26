ASOS Aktie

2,69EUR -0,13EUR -4,62%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

26.03.2026 14:14:27

ASOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Der Online-Modehändler mache weiterhin Fortschritte auf dem Weg zur dritten Phase seiner Sanierungsmaßnahmen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Umsatzentwicklung liege, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,36 £ 		Abst. Kursziel*:
58,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
60,60%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASOS plc

mehr Analysen
14:14 ASOS Buy Deutsche Bank AG
09.02.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 ASOS Underweight Barclays Capital
