ASOS Aktie

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ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

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23.04.2026 12:13:14

ASOS Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Zahlen für die 26 Wochen per 1. März auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Diese deckten sich mit zuvor bereits veröffentlichten Indikationen des Online-Modehändlers, schrieb Anne Critchlow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,56 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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