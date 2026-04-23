HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Zahlen für die 26 Wochen per 1. März auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Diese deckten sich mit zuvor bereits veröffentlichten Indikationen des Online-Modehändlers, schrieb Anne Critchlow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.