ASOS Aktie
|2,66EUR
|0,12EUR
|4,56%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Mit einer neuen Maßnahme zur Refinanzierung komme der Online-Händler einer längerfristigen soliden Finanzierung näher, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Zinslasten dürften in der Folge des Deals abnehmen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
