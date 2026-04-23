ASOS Aktie

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WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

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23.04.2026 13:10:27

ASOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Asos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nach einem vierjährigen Transformationsprozess mit dem Fokus auf eine höhere Profitabilität gebe es bei dem Online-Modehändler erste Anzeichen für eine Rückkehr zum Wachstum./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:28 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,56 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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