ASOS Aktie

2,87EUR 0,35EUR 13,69%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 13:06:28

ASOS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Nach detaillierten Aussagen des Online-Modehändlers Ende März zu Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) habe es wenig Spielraum für Überraschungen im Ende Februar abgelaufenen Geschäftshalbjahr gegeben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Entsprechend seien die Zahlen erwartungsgemäß ausgefallen. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Nachfrageerholung. Diese befinde sich aber noch in einem frühen Stadium und das Umfeld sei ungewiss./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2,40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2,56 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASOS plc

mehr Nachrichten