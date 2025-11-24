ASOS Aktie

2,57EUR -0,07EUR -2,80%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 08:56:54

ASOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 440 auf 375 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr stimmten weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten überein, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Aufgrund des trüben Ausblicks des Online-Modehändlers auf 2025/26 habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,53 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASOS plcmehr Nachrichten