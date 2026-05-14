Dermapharm Aktie

50,90EUR 0,95EUR 1,90%
Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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14.05.2026 06:52:14

Dermapharm Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag im Resümee des soliden Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,85 € 		Abst. Kursziel*:
28,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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