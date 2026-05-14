HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag im Resümee des soliden Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:30 / GMT

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