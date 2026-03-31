Dermapharm Aktie
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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach endgültigen Jahreszahlen des Pharmaherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der erwartungsgemäße Ausblick beinhalte für 2026 ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent sowie eine minimale Margenverbesserung, schrieb Fabian Piasta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung von Arkopharma dürfte kurzfristig der wichtigste Kurstreiber sein und könnte den Umsatz in Richtung oberes Ende der Unternehmenszielspanne treiben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,53%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
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|SDAX aktuell: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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|EQS-News: Dermapharm Holding SE verzeichnet Umsatzrückgang, bereinigtes Konzern-EBITDA und Marge steigen (EQS Group)
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27.03.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
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|EQS-News: Dermapharm Holding SE repurchases 4,299,190 shares under its public share buyback offer (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück (EQS Group)
Analysen zu Dermapharm Holding SE
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