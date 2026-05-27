Dermapharm Aktie
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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,24%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
26.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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25.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich fester (finanzen.at)
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25.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX freundlich (finanzen.at)
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18.05.26
|SDAX aktuell: SDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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18.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
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18.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Montagmittag (finanzen.at)
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15.05.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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15.05.26
|EQS-HV: Dermapharm Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|10:15
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Dermapharm Holding SE
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Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:15
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|RATIONAL Hold
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|08:28
|Bechtle Buy
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|07:31
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:31
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
|07:16
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07:14
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:07
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
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|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BayWa Buy
|Baader Bank
|26.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
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|DZ BANK
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|26.05.26
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|Barclays Capital
|26.05.26
|Roche Overweight
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|Richemont Buy
|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
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|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
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|Richemont Overweight
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|Assicurazioni Generali Underweight
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|Allianz Underweight
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|Swiss Re Underweight
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