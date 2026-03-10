Dermapharm Aktie
|41,40EUR
|3,30EUR
|8,66%
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm auch nach einem Blick auf den Aktienrückkauf mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Zwar steige dadurch das Ergebnis je Aktie des Herstellers von Pharmazeutika, schrieb Fabian Piasta am Dienstag. Dem stehe allerdings ein Anteil frei handelbarer Aktien von nurmehr rund 15 Prozent gegenüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,87%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
