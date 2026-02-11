flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Branche litten am Mittwoch unter der Einschätzung von Anlegern, dass Künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle etablierter Broker gefährden könne, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Am Markt rechne man mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
