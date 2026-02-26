flatexDEGIRO Aktie
|29,64EUR
|-0,08EUR
|-0,27%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Diese enthielten nichts wesentlich Neues, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit höheren mittelfristigen Zielvorgaben des Brokers gerechnet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
