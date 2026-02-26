flatexDEGIRO Aktie

29,64EUR -0,08EUR -0,27%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

26.02.2026 09:55:37

flatexDEGIRO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Diese enthielten nichts wesentlich Neues, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit höheren mittelfristigen Zielvorgaben des Brokers gerechnet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29,80 € 		Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

