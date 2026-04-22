flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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22.04.2026 20:12:42

flatexDEGIRO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal setze dort an, wo das vierte Quartal aufgehört habe - nämlich mit einer geopolitisch bedingten, hohen Marktvolatilität, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und ein erhöhtes Zinseinkommen hätten ein starkes Quartal des Online-Brokers mit sich gebracht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37,16 € 		Abst. Kursziel*:
-13,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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