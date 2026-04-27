flatexDEGIRO Aktie
|31,46EUR
|0,66EUR
|2,14%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
27.04.2026 09:34:30
flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,06 €
|
Abst. Kursziel*:
38,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,68%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
27.04.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
27.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.04.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
24.04.26
|EQS-HV: flatexDEGIRO SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.06.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)