Hapag-Lloyd Aktie

129,10EUR -8,40EUR -6,11%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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26.03.2026 12:20:55

Hapag-Lloyd Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Sell" belassen. Das klar unter den Markterwartungen liegende operative Ergebnisziel für 2026 unterstreiche die zyklischen Risiken der Container-Reederei, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen. Er sieht zunächst keine positiven Impulse auf die Balance zwischen Angebot und Nachfrage durch den Iran-Krieg. Die Frachtraten seien sogar relativ mau verglichen mit den gestiegenen Treibstoffkosten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
130,60 € 		Abst. Kursziel*:
-43,34%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
129,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-42,68%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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