Hapag-Lloyd Aktie
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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Sell" belassen. Das klar unter den Markterwartungen liegende operative Ergebnisziel für 2026 unterstreiche die zyklischen Risiken der Container-Reederei, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen. Er sieht zunächst keine positiven Impulse auf die Balance zwischen Angebot und Nachfrage durch den Iran-Krieg. Die Frachtraten seien sogar relativ mau verglichen mit den gestiegenen Treibstoffkosten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
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Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
74,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
130,60 €
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Abst. Kursziel*:
-43,34%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
129,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-42,68%
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Analyst Name::
Patrick Creuset
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KGV*:
-