GFT Aktie
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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal des IT-Dienstleisters habe zwei Botschaften vermittelt, schrieb Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum einen gewinne der Bereich der Künstlichen Intelligenz an Dynamik, zum anderen liefere die Umsatzzusammensetzung ein positives Signal./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,05 €
|
Abst. Kursziel*:
45,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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