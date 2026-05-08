GFT Aktie

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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

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08.05.2026 13:44:56

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal des IT-Dienstleisters habe zwei Botschaften vermittelt, schrieb Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum einen gewinne der Bereich der Künstlichen Intelligenz an Dynamik, zum anderen liefere die Umsatzzusammensetzung ein positives Signal./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,05 € 		Abst. Kursziel*:
45,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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