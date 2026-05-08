FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Maßgeblich getrieben von einer starken Entwicklung im Segment Vehicle Mobility Solutions sei der Getriebehersteller operativ gut in das Jahr gestartet, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die erfolgreiche Einführung eines neuen Produktionssystems mit modularer Produktionslinie in Augsburg ermögliche erhebliche Produktivitätsfortschritte./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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