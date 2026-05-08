RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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08.05.2026 16:14:06

RENK Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Maßgeblich getrieben von einer starken Entwicklung im Segment Vehicle Mobility Solutions sei der Getriebehersteller operativ gut in das Jahr gestartet, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die erfolgreiche Einführung eines neuen Produktionssystems mit modularer Produktionslinie in Augsburg ermögliche erhebliche Produktivitätsfortschritte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Kaufen
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
48,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
48,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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