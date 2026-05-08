RENK Aktie
|48,31EUR
|-2,98EUR
|-5,81%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Maßgeblich getrieben von einer starken Entwicklung im Segment Vehicle Mobility Solutions sei der Getriebehersteller operativ gut in das Jahr gestartet, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die erfolgreiche Einführung eines neuen Produktionssystems mit modularer Produktionslinie in Augsburg ermögliche erhebliche Produktivitätsfortschritte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Kaufen
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
48,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
48,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.05.26
|ROUNDUP: Renk bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart - Aktie schwächelt (dpa-AFX)