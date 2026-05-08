Intesa Sanpaolo Aktie

5,81EUR -0,06EUR -1,07%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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08.05.2026 14:02:10

Intesa Sanpaolo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quarrtalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dank eines höheren Handelsergebnisses und einer überraschend niedrigen Risikovorsorge liege der berichtete Nettogewinn der Bank klar über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,80 € 		Abst. Kursziel*:
20,65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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