NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quarrtalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dank eines höheren Handelsergebnisses und einer überraschend niedrigen Risikovorsorge liege der berichtete Nettogewinn der Bank klar über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT



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