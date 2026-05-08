Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quarrtalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dank eines höheren Handelsergebnisses und einer überraschend niedrigen Risikovorsorge liege der berichtete Nettogewinn der Bank klar über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
7,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
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