Fresenius Aktie
|41,53EUR
|1,05EUR
|2,59%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,32 €
|
Abst. Kursziel*:
33,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,43%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
13:43
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
13:34
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
07.05.26
|Fresenius SE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
07.05.26
|Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)