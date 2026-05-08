HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 36,80 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Werte der Beteiligungen seien im ersten Quartal unter Druck gekommen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Laufe des Jahres sei aber von einer Erholung auszugehen./rob/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.