FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer kehre zum Wachstum zurück, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei respektabel gewesen. In einer Telefonkonferenz seien die Auftragseingänge betont worden, die sich ab dem zweiten Quartal positiv auf den Umsatz auswirken sollten. Das Management bleibe aber vorsichtig wegen höherer Gaspreise./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
19,78 €
Abst. Kursziel*:
-9,00%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
19,94 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9,73%
Analyst Name::
Nicolai Kempf
KGV*:
-
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|13:40
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08:44
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
