PVA TePla Aktie
|42,50EUR
|2,36EUR
|5,88%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge, die im ersten Quartal deutlich die Erwartungen übertroffen hätten, bestätigen laut dem Analysten Michael Kuhn ein beschleunigtes Wachstum des Chipindustrie-Ausrüsters. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen einen exzellenten Jahresauftakt hinter sich./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,40 €
|
Abst. Kursziel*:
82,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|ROUNDUP: PVA Tepla enttäuscht mit Quartalszahlen - Auftragseingang aber stark (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
07.05.26
|EQS-News: PVA TePla off to a strong start to the year: Order intake in the first quarter of 2026 at record levels (EQS Group)
|
07.05.26
|EQS-News: PVA TePla mit starkem Jahresauftakt: Auftragseingänge im ersten Quartal 2026 auf Rekordniveau (EQS Group)