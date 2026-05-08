PVA TePla Aktie

42,50EUR 2,36EUR 5,88%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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08.05.2026 13:40:52

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge, die im ersten Quartal deutlich die Erwartungen übertroffen hätten, bestätigen laut dem Analysten Michael Kuhn ein beschleunigtes Wachstum des Chipindustrie-Ausrüsters. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen einen exzellenten Jahresauftakt hinter sich./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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