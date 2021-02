Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben das Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV von 47,5 auf 45 Euro gesenkt, nachdem dieser am Vortag seine Jahreszahlen für 2020 veröffentlicht hatte. Ihre Anlageempfehlung "Outperform" bestätigten die Wertpapierexperten Thomas Adolff und Ara Kosyan in ihrer Studie.

Hintergrund der Kurszielanpassung ist der etwas höhere effektive Steuersatz - 2021 soll er im Bereich der 30 Prozent liegen - und die auf lange Sicht gesehen schwächer als erwartete Upstream-Produktion. Hervor strichen die beiden Analysten zudem die Aussicht auf das Schaffen neuen Unternehmenswerts, da zukünftig Kapital in andere Unternehmensbereiche investiert werde. Darauf werde die OMV im Sommer in einem Strategy-Update eingehen.

Die Analysten der Credit Suisse prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2021 der OMV einen Gewinn von 4,35 Euro. Die Prognose für das Folgejahr liegt bei 6,21 Euro je Aktie. Die Dividende wird mit 1,85 (2021) bzw. 2,00 (2022) Euro je Aktie erwartet.

Am Freitagnachmittag notierten die Aktien der OMV an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 35,82 Euro.

