Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen OMV von bisher 50,30 auf nunmehr 55,60 Euro nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst James Hubbard bestätigt.

Am Donnerstag notierten die OMV-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,51 Prozent bei 50,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

