Die Wertpapierexperten der Erste Group haben im Rahmen einer Sektorstudie das Kursziel für die Aktien des Energiekonzerns OMV von 46,50 auf 68,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analyst Tamas Pletser bestätigt.

Für die Papiere der OMV bleibe weiterhin eine starke Kaufempfehlung aufrecht, die von der Strategie des früheren CEO, Rainer Seele, gestützt werde, so der Analyst weiter. Das Unternehmen habe seine Marktpräsenz in den lukrativsten Bereichen der Wertschöpfungskette, nämlich Erdgasproduktion und Petrochemie, gestärkt. Diese Aktivitäten sollten nach Ansicht der Erste Group auch weiterhin die wichtigsten Cash-Generatoren bleiben. Zudem profitiere die OMV vom potenziellen Start der Nord Stream 2 Pipeline, an deren Mitfinanzierung die OMV beteiligt ist.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 2021 einen positiven Ertrag von 8,19 Euro. In den Folgejahren soll ein Gewinn je Titel von 9,22 Euro bzw. 9,54 Euro erwirtschaftet werden. Die Dividende für 2021 soll bei 2,00 Euro je Titel liegen. Für 2022 und 2023 erwarten die Experten eine Gewinnausschüttung von jeweils 2,50 Euro.

Am Freitagvormittag an der Wiener Börse tendierten die OMV-Titel mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 54,12 Euro.

2021-10-22