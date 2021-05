Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung "outperform" für die Aktien der heimischen OMV nach den jüngst vorgelegten Ergebnissen bestätigt. Auch das Kursziel von 52,50 Euro wurde unverändert beibehalten.

Die Analysten Thomas Adolff und Ara Kosyan verwiesen in der aktuellen Studie auf die gute Entwicklung in der OMV-Bilanz und behalten ihre Schätzungen über 2021 hinaus großteils unverändert. Jedoch hat die Entscheidung von CEO Rainer Seele, seinen Vertrag nicht um ein Extra-Jahr zu verlängern, ihren Schatten auf das OMV-Investment geworfen, hieß es weiter.

Am Dienstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,60 Prozent bei 43,49 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

