Rheinmetall Aktie
|1 700,50EUR
|59,00EUR
|3,59%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1950 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2026 bedeute eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Plan für 2025, vor allem in Bezug auf Munition und Fahrzeuge, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es seien zwar noch immer nur Vorschläge, über die noch abgestimmt werden müsse, doch sei der Plan ein klares Indiz eines bevorstehenden, deutlichen Umsatzwachstums für Rheinmetall. Laskawi rechnet weiterhin mit signifikanten Auftragseingängen durch den deutschen Staat bis zur ersten Jahreshälfte 2026./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 950,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 690,50 €
|
Abst. Kursziel*:
15,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 696,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
28.08.25
|Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK nach strategischen Nachrichten mit stabiler Tendenz (finanzen.at)
|
28.08.25
|WDH: Übernahme der Lürssen-Militärwerften? Gespräche laufen (dpa-AFX)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 691,00
|3,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|12:04
|STRABAG
|Erste Group Bank
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|PUMA Neutral
|UBS AG
|09:58
|PORR
|Erste Group Bank
|08:45
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07:55
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|28.08.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets