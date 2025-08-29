Rheinmetall Aktie

1 700,50EUR 59,00EUR 3,59%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 11:12:28

Rheinmetall Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1950 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2026 bedeute eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Plan für 2025, vor allem in Bezug auf Munition und Fahrzeuge, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es seien zwar noch immer nur Vorschläge, über die noch abgestimmt werden müsse, doch sei der Plan ein klares Indiz eines bevorstehenden, deutlichen Umsatzwachstums für Rheinmetall. Laskawi rechnet weiterhin mit signifikanten Auftragseingängen durch den deutschen Staat bis zur ersten Jahreshälfte 2026./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 950,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 690,50 € 		Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 696,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

11:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 691,00 3,02% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:07 Wienerberger Erste Group Bank
12:04 STRABAG Erste Group Bank
11:17 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
10:07 PUMA Neutral UBS AG
09:58 PORR Erste Group Bank
08:45 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:41 Henkel vz. Buy Warburg Research
07:55 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:09 Delivery Hero Buy UBS AG
07:02 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 VINCI Buy UBS AG
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
28.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
28.08.25 Hermès Outperform Bernstein Research
28.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 EVN add Baader Bank
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
28.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
28.08.25 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
28.08.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
28.08.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen