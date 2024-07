NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach vorsichtigeren Aussagen über die Kupfer- und Aluminiumproduktion auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Das Quartal des Bergbaukonzerns habe im Allgemeinen seinen unter den Konsensprognosen liegenden Schätzungen entsprochen, schrieb Analyst Kaan Peker in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die von Rio aktualisierten Produktionsziele für das Gesamtjahr dürften aber zu sinkenden Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie führen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 01:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 01:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.