WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Rio Tinto von 5600 auf 5200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bergbaukonzern habe trotz Gegenwinds im Eisenerzgeschäft ein robustes Ergebnis erzielt, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Halbjahreszahlen. Er senkte aber seine Schätzungen. Die Ausschüttungsquote für die Zwischendividende von 50 Prozent sei trotz höherer Investitionen beibehalten und die Produktionsziele für 2025 bestätigt worden. Rio Tinto baue sein Portfolio an Kupfer- und Lithiumminen aus, was angesichts der weltweiten Energiewende, die zu einer steigenden Nachfrage führen sollte, positiv zu werten sei./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Kaufen
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
45,71 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,80 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
