Rio Tinto Aktie
|53,15EUR
|0,20EUR
|0,38%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
27.08.2025 09:50:17
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur unter der neuen Führung des Bergbaukonzerns seien ebenso wenig überraschend wie der Portfolioumbau, schrieb Ben Davis am Mittwoch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
53,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
46,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
21.08.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
21.08.25