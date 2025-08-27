NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur unter der neuen Führung des Bergbaukonzerns seien ebenso wenig überraschend wie der Portfolioumbau, schrieb Ben Davis am Mittwoch./rob/ag/ajx



