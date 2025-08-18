Rio Tinto Aktie

51,86EUR -1,13EUR -2,13%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

18.08.2025 10:58:50

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 11:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44,55 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lachlan Shaw 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen

10:58 Rio Tinto Neutral UBS AG
08.08.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
04.08.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
