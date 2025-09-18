EssilorLuxottica Aktie

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

18.09.2025 16:41:26

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in Zusammenarbeit mit Facebook-Mutter Meta drei neue Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Ambitionen von Meta im Markt rund um Datenbrillen (Smart Glasses) dürfte sich die Partnerschaft mit EssilorLuxottica weiterentwickeln, was die Bewertung stütze./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

