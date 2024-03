NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Bis zum Jahr 2028 rechne der Wafer-Hersteller mit solidem Wachstum, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings lägen die in Aussicht gestellten Zielmarken für den Umsatz und das implizierte operative Ergebnis leicht unter den Konsensschätzungen. Hesse wies zudem darauf hin, dass Siltronic auch im kommenden Jahr mit Belastungen durch hohe Lagerbestände von Kunden rechne./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:49 / ET



