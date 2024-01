HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Aktien des Herstellers von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie böten eine attraktive Möglichkeit, auf einen möglichen Aufschwung des breiteren Chipmarktes in diesem Jahr zu setzen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere ersetzten PVA TePla als seinen bevorzugten Branchenwert./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.