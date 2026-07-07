TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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07.07.2026 08:59:51

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
93,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
92,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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