Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 130 Euro angehoben, die Aktien aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere preisten bereits ein, dass der beste Geschäftszyklus einer ganzen Generation für immer anhalte, schrieb Vlad Sergievskii am Montag. Er kalkuliert zwar mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 25 Prozent bis 2030. Auftragseingang und Free Cashflow dürften allerdings bereits 2026 ihren Zenit erreichen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
160,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,11%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
159,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,29%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
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