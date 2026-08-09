United Internet Aktie
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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
07.08.2026 12:26:29
United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden die Fortschritte der Tochter 1&1, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum erwartungsgemäßen Quartalsbericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,88 €
|
Abst. Kursziel*:
42,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,98%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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