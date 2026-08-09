Aurubis Aktie
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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 180 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate der Kupferhütte bestätigten die robuste Ertragskraft des integrierten Geschäftsmodells, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Positiv wertet der Experte die Erwartung eines operativen Vorsteuergewinns am oberen Ende der Jahresprognose sowie das anhaltend starke Umfeld bei Schwefelsäure, das unter anderem durch eingeschränkte Schwefelexporte aus der Golfregion gestützt werde. Belastend wirke insbesondere der verzögerte Hochlauf von Aurubis Richmond mit einem voraussichtlich niedrigeren mittelfristigen Ergebnisbeitrag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Halten
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Unternehmen:
Aurubis
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
174,20 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
173,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
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Nachrichten zu Aurubis
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