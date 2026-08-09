NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT



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