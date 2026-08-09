KSB Aktie
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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1060 auf 1050 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sei das Servicegeschäft als Gewinntreiber zurückgekehrt, schrieb Stefan Augustin am Freitag im Resümee des Berichts./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
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Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1 050,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
894,00 €
|
Abst. Kursziel*:
17,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
889,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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