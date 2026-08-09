FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die im MDax enthaltenen Vorzugsaktien von Fuchs auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller sei ein Gewinner in einem Umfeld mit Lieferengpässen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei außergewöhnlich dank vorgezogener Kundenkäufe und Marktanteilsgewinnen stark gewesen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
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|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
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31.07.26
|FUCHS-Aktie nach endgültigen Zahlen unter Druck - Gemeinschaftsunternehmen schwer beschädigt (dpa-AFX)
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31.07.26
|Brand beschädigt saudi-arabisches Werk von Fuchs-Gemeinschaftsunernehmen schwer (dpa-AFX)
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|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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