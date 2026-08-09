FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 178 auf 177 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Kupferproduzenten sei trotz gekappter Ziele für das US-Werk Richmond solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET



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