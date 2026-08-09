Aurubis Aktie
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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 178 auf 177 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Kupferproduzenten sei trotz gekappter Ziele für das US-Werk Richmond solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Hold
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
177,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
171,40 €
|
Abst. Kursziel*:
3,27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
173,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,96%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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07.08.26
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|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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