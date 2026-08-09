Ahold Delhaize Aktie
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
07.08.2026 13:57:49
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal des Handelskonzerns sei ordentlich gewesen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag. Das US-Geschäft inspiriere allerdings kaum./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
33,36 €
|
Abst. Kursziel*:
10,91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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