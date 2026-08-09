ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Die positive operative Ergebnisüberraschung sei wichtiger als der "Lärm unter dem Strich", schrieb Will Hardcastle am Freitag nach dem Quartalsbericht des Versicherers./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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