LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 71 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die ersten Signale vom Terminal 3 in Frankfurt seien ermutigend, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag nach Quartalszahlen. Insgesamt überschatte die schleppende Erholung am Heimat-Airport aber das Bild./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT



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