Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Juli seien im Vorjahresvergleich stabil gewesen, hätten aber ihre Erwartung um drei Maschinen verfehlt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im zweiten Halbjahr reiche allerdings ein Wachstum von nur 8 Prozent, um die Jahresziele zu erreichen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
214,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
213,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,30%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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