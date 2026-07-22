Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.07.2026 10:20:00
„Live Notes“: Apple will von Support-Gesprächen im Store lernen
Apple testet ein KI-System, um seinen Kundendienstmitarbeitern zu helfen. „Live Notes“ erfasst Gespräche – und manche Supporter fürchtet Überwachung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|25 640,00
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|Apple Inc.
|281,35
|-1,57%
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
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