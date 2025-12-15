Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
15.12.2025 14:09:00
1 Reason I'm Watching Apple Heading Into 2026
With a market cap of $4.1 trillion, Apple (NASDAQ: AAPL) is always in the spotlight. This means that investors will constantly scrutinize how it's performing. The two key headwinds this year have been the impact of tariffs and the company's slow roll-out of compelling artificial intelligence features.Neither of these two factors is my mind right now. As we head into 2026, here's one reason I'm watching this "Magnificent Seven" stock closely.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Rechtliche Unsicherheit: Niederlage im Epic Games-Fall belastet die Aussichten der Apple-Aktie (finanzen.at)
|
12.12.25
|Volksbanken ermöglichen iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|Meta poaches senior Apple designer to support AI glasses push (Financial Times)
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Apple-Aktie höher: Verzögerte Siri-KI - Apple setzt auf erfahrenen Google-Manager - Klage möglich wegem App Store-Regeln (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)