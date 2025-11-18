ABB Aktie

Kursziel beibehalten 18.11.2025 12:55:39

ABB-Aktie sehr schwach: RBC bestätigt Einstufung

Die kanadische RBC hat die ABB-Aktie vor dem Start des Kapitalmarkttages eingestuft. Das sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens.

Die ABB-Aktie liegt an der SIX zeitweise 3,63 Prozent im Minus bei 54,35 Franken.

/rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

