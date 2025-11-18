ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursziel beibehalten
|
18.11.2025 12:55:39
ABB-Aktie sehr schwach: RBC bestätigt Einstufung
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Sector Perform" belassen. Vor dem Start des Kapitalmarkttages habe der Industrie- und Robotikkonzern neue langfristige Finanzziele bekannt gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag. Die neuen Margenziele für das operative Ergebnis (Ebita) hätten dabei seine Erwartungen übertroffen. In der Mitte der Spanne seien sie um 100 Basispunkte höher und lägen zudem über dem just erreichten Niveau von Schneider und deutlich über dem von Siemens.
Die ABB-Aktie liegt an der SIX zeitweise 3,63 Prozent im Minus bei 54,35 Franken.
/rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:18 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: ABB
