Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
24.11.2025 12:04:00
Abgang von Tim Cook: Bericht über schnellen Apple-CEO-Wechsel verfrüht?
Apple sucht langfristig einen neuen CEO. Doch ein Austausch von Tim Cook zwischen Januar und Juni 2026 ist einem Bericht zufolge nicht geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
